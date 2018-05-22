Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу обсудит вопросы международной и региональной безопасности в Узбекистане

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Ташкент, где обсудит вопросы международной и региональной безопасности, а также российско-узбекское двустороннее сотрудничество. Об этом в понедельник сообщила пресс-секретарь главы российского оборонного ведомства Россияна Марковская.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Республику Узбекистан. В соответствии с программой визита Министр обороны РФ будет принят президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, а также проведет рабочую встречу с Министром обороны республики генерал-майором Абдусаломом Азизовым», - сказала Марковская.

Она подчеркнула, что «в ходе переговоров глава российского военного ведомства обсудит проблемы международной и региональной безопасности, актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.