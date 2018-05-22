Минобразования отменит табеля для первоклассников

Вместо табелей украинские первоклассники будут получать другой документ. Об этом во время поездки в Одесскую область рассказала министр образования Лилия Гриневич, сообщает Укринформ.

«Весь мир идет путем вербального оценивания детей, и в новом табеле должны быть зафиксированы умения, которым мы уделяем самое большое внимание. Отныне табели успеваемости будут заменены другим документом, в котором будут засвидетельствованы достижения детей. То есть главными показателями первоклассников будут их достижения по предметам и приобретенные навыки», – пояснила Гриневич.

Согласно пояснениям Минобразования, в новый документ будут вносить не результаты учебы, а описание того, как развивается школьник – как активно он работал на уроке, проявлял ли он любознательность, хорошо ли взаимодействовал с другими.

Ранее Минобразования решило отменить термин «вуз».

Фото: UkrLife.net