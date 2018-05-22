Минск призвал ЕС снять санкции с Белоруссии

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей на встрече с послами по особым поручениям стран Евросоюза по делам «Восточного партнерства» заявил, что оставшиеся ограничительные меры, продленные в феврале, давно утратили рациональное объяснение. Его слова приводит агентство БелТА.

«Позитивное сотрудничество Белоруссии и ЕС за последние несколько лет принесло намного больше положительных результатов, чем предыдущие два десятилетия ограничений», — сказал дипломат европейским коллегам.

В качестве шага к снятию остающихся санкций он отметил исключение спортивного оружия из оружейного эмбарго. Также Макей приветствовал заявленное ЕС намерение расширять отношения с Белоруссией, поставив их на структурированную основу.

Санкции против Белоруссии были введены в 2004 году. Властям страны вменялись нарушения прав человека. Затем ограничительные меры не раз расширялись. Однако в 2016 году Евросоюз отменил почти все санкции.

В 2016 году ЕС снял почти все санкции с Белоруссии, первые из которых были введены еще в 2004 году в связи нарушениями основных норм и прав человека в стране, затем ограничения расширялись. Эмбарго на поставку оружия было введено в 2011 году. Затем оружейное эмбарго было пересмотрено — ЕС вывел из под него некоторые виды спортивного оружия. Вместе с тем, Запад продлил санкции в отношении четырех белорусских высокопоставленных чиновников, которых в Брюсселе подозревают в причастности к исчезновениям ряда оппозиционных политиков в 1999-2000 годы.