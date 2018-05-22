Минздрав утвердил новые правила выписки рецептов на лекарства

В Украине вступили в силу новые требования к выписке рецептов на лекарства. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«Главные изменения касаются нормативного регулирования внедрения электронного рецепта. Но пока электронный рецепт будет постепенно внедряться, новые поля будут заполняться на бумажных бланках», – отметили в Минздраве.

В рецептах формы ф-1 должна быть информация о враче и больнице, где он работает, адрес этого учреждения и код ЕГРПОУ, данные лицензии на медпрактику.

Вместо красного штампа «Стоимость подлежит возмещению» в рецепте будут заполнять отдельное поле «Источник финансирования», где можно указать название правительственной или муниципальной программы льгот при покупке лекарств.

В сведениях о пациенте врач должен указать его фамилию, инициалы и возраст, номер амбулаторной или стационарной карточки. Номер карточки будет объединять историю лечения пациента с теми данными, которые содержатся о нем в системе E-health. Название лекарства теперь надо указывать на латыни по названию действующего вещества.

Минздрав подчеркивает, что нововведения касаются только рецептов формы ф-1. Врачам разрешено использовать старые бумажные бланки ф-1, пока они не закончатся.

Новые правила не распространяются на рецепты на препараты инсулина, пока в электронный реестр пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии, не будут внесены необходимые технические изменения.

Ранее Минздрав решил не финансировать больницы, игнорирующие реформу Ульяны Супрун.

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