На фестивале «Победили вместе» объявили победителей

На церемонии закрытия XIV Севастопольского международного фестиваля документальных и телефильмов "Победили вместе" объявили итоги.

Победители определены в конкурсе киношкол, а также документальном и телевизионном.

КИНОШКОЛЫ

В конкурсе киношкол лучшим документальным фильмом признана «Терапия», режиссер Юлия Серегина (Россия). Приз за лучшую режиссуру документальному фильму – у ленты «Зоя и Валера», режиссер Андрей Ананин (Россия, ВГИК) за плодотворные поиски в комедийном жанре. Приз за лучший телефильм – «Антонио Педро», режиссер Ю Вэньчао (Китай, Университет Чунцина). Приз за лучшую режиссуру телефильму – «Я вернулся», режиссер Жайык Белкожаев (Казахстан, Казахская Национальная Академия Искусств).

ТЕЛЕФИЛЬМЫ/ТЕЛЕПРОГРАММЫ

В конкурсе телефильмов призы распределились следующим образом. Приз за лучший фильм – «Три секунды», режиссер Дарина Умнова (Россия). Приз за лучший телевизионный фильм-портрет – «Ульянов против Ульянова», режиссер Иван Твердовский (Россия). Приз за лучший телевизионный сериал - «Хроника Минского гетто. Рожденные дважды», режиссер Владимир Луцкий (Белоруссия). Приз за лучший фильм о культуре им.Святослава Бэлзы – «Ансамбль Александрова. Возвращение на сцену», режиссеры Расим Полоскин и Игорь Левин (Россия). Приз программы «Военная тайна» за лучший телефильм, посвященный отечественной истории – «Харбин. Родина навсегда в сердце», Цюй Хунъюй (Китай). Приз им. Джеммы Фирсовой за лучший социально-философский фильм – «Память», режиссер Игорь Холодков (Россия). Специальный приз жюри – «Лицом к лицу..Подвиг Усова», режиссер Антон Моисеенко (Белолруссия). Специальный приз жюри – «Николай Губенко и его театр жизни», режиссеры Валерий Харченко и Карина Салтыкова (Россия). Специальный приз жюри – «За открытие образа нового героя» - «Пацаны зовут его Батя», режиссер Айнур Ахметжанова (Казахстан). Специальный приз жюри «За открытие образа нового героя» - «Счастливая звезда генерала», режиссер Вячеслав Гулуев (Россия).

режиссёр Павел Фаттахутдинов

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО

Гран-при документального конкурса получила картина «За гранью возможного», режиссёр Марта Прус (Польша, Финляндия, Германия). Приз за лучший полнометражный фильм достался ленте «Последнее желание», режиссёр Армен Хачатрян (Армения). Приз за лучший короткометражный фильм - «Письма с войны», режиссёр Павел Фаттахутдинов (Россия). «За лучший сценарий» отмечен «Восточный фронт», (Россия). Специальным призом жюри «За многогранность изображения человека-творца» наградили картину "Все хотят жить вечно", режиссёр Евгений Голынкин (Россия). Приз им. Владислава Микоши достался фильму «Война Снайпера», режиссер Ольга Шектер (США, Украина). Приз им. Анатолия Головни (за лучшую операторскую работу в документальном кино) «За единство стиля и органичность» - оператору фильма «За гранью возможного» (Польша, Германия, Финляндия) - Адаму Себастиану Сузину.

режиссёр Андрей Осипов

Напомним, что XIV Севастопольский международный кинофестиваль "Победили вместе" проходил с 15 мая.

Свои работы представили режиссеры из США, Великобритании, Франции, Германии, Швеции, Китая, Венгрии, Беларуси, Польши, Финляндии, Чехии, Украины, Сирии, Гватемалы, Дании, Австрии, Армении, Израиля, Норвегии, Кыргызстана, Эстонии, Ирака, Казахстана, Таджикистана, Южной Осетии, Аргентины, Италии. В программе также участвовали работы, созданные в ДНР, ЛНР и Приднестровье.

Одним из основных мероприятий фестиваля стал VII Российско-Китайский Форум сотрудничества по культуре и туризму, посвященный сопряжению Экономического Пояса Шелкового Пути и Евразийского Экономического Союза.

Для участия в нем в Севастополь прибыла большая делегация из КНР - представители Пекинской компании по классической литературе и искусству «Чуаншицзи», (г. Пекин), Северо-Восточного Бюро Гонконгского спутникового телевидения, (г. Харбин), Компании Хэйлунцзянского телерадиовещания КНР, (г. Харбин), Научно-исследовательского центра по оценке достижений в области техники Китая (Science & Technology Evaluation Research Center), (г. Пекин), Образовательного телевидения Китая (CETV), (г. Пекин), Телевещательной корпорации провинции Аньхой (China's Anhui broadcasting Corporation), (г. Хэфэй), нескольких международных кинофестивалей, проходящих в КНР, а также телекомпаний нескольких провинций КНР.

На форуме обсудили вопросы сотрудничества двух стран в области создания анимационных фильмов, возможности обмена для творческой молодежи, пути взаимодействия Китайской Академии документального кино с Евразийской Академией Телевидения и Радио и др.

Генеральный директор фестиваля Валерий Рузин и президент фестиваля Владимир Меньшов

[b][/b]Фото Н.Четвериковой