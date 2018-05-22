На Марсе в одном из кратеров замечен «японский герой» – НАСА

Специалисты из научного американского ведомства НАСА показали снимок необычного марсианского кратера, похожего на главного героя из японской игры Pac-Man.

Фото было сделано камерой HiRise аппарата MRO в середине марта 2018 года. Образование представляет собой ударный кратер с серповидным барханом внутри. К слову, марсианские дюны распространены на Красной планете, и иногда они имеют самые затейливые формы.

В этот раз впадина на Огненной планете напоминает японского героя из очень популярной аркадной видеоигры Pac-Man.

По версии НАСА, кратер в отдаленном будущем, когда из него выдует песок, будет выглядеть по-другому.