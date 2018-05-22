На Украине арестовали ещё одно российское судно

На Украине арестовано российское судно-земснаряд «Печора». Основанием для ареста стала якобы незаконная добыча песка возле Крыма.

Об этом говорится в сообщении так называемой «прокуратуры автономной республики Крым».

Отмечается, что арест наложен «с целью обеспечения возмещения причинённого государству (Украине) ущерба».

«За период с середины мая 2015 зафиксировано более 300 заходов указанного судна-земснаряда в порты временно оккупированной территории Украины после вероятной загрузки песком в районе незаконной добычи.

В результате противоправных действий, предварительный ущерб только за счет незаконной экономической деятельности судна, не считая ущерба, причиненного биосфере заповедника, за период наблюдения составил более 250 000 000 гривен», — отмечается в сообщении.

Напомним, в марте на Украине суд арестовал захваченное украинскими пограничниками российское судно «Норд».

Теги: КрымПроисшествияРоссияУкраинаУкраинское Государство Количество просмотров: 892 Новости СМИ2 Новости advert.mirtesen.ru