На Западе назвали уникальным российский комплекс С-500

Выход зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» в серийное производство станет знаковым событием для России и ее военных партнеров, пишет во вторник издание Military Watch Magazine.

Пока для обеспечения противоракетной обороны Москве хватает уже имеющихся систем С-400, С-300В и А-135, однако для отражения новых угроз потребуется модернизация арсенала ПРО. По

В статье отмечается, что довести разработку С-500 для конца — задача стратегической важности для России, так как западные страны сделали повышенную ставку на разработку гиперзвуковых и межконтинентальных баллистических ракет.

«В этой связи С-500 будет бесценным активом. Система должна стать первой в мире платформой, способной отражать гиперзвуковые ракетные атаки», — подчеркивает портал.

С-500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем «земля — воздух». Комплекс имеет радиус поражения 600 километров и будет способен обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду.

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