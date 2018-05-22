НАТО возродила «немецкого монстра» для сдерживания России – СМИ

Газета Die Welt опубликовала статью, в которой рассказывается о возрождении «немецкого монстра» для сдерживания России.

Речь идёт о танке Leopard 2 в модификации A7V, который призван стать «сдерживающим фактором» для России.

Издание отметило, что новые танки, которые уже приняты на вооружение НАТО, получили название немецкого «монстра» A7V, который стал первым танком Германии.

Сейчас, когда, казалось бы, танками никого не удивишь, они вновь приобретают былое значение, пишет западное издание.

Евросоюз в связи с появлением танков, вынужден перестраивать дороги, которые позволят в случае необходимости быстро передвигаться на них.

Современные танки полностью компьютеризированы. «Леопард 2» A7 способен развивать скорость до 70 км/ч. Внутри танк оборудован джойстиком для командира экипажа. Танк способен вычислять траекторию движения 12-миллиметрового снаряда. Кроме этого, у экипажа есть возможность панорамного обзора, который работает и в тёмное время суток, благодаря режиму ночного видения.