Недобросовестных операторов заставят компенсировать испорченный отдых

Туристам станет легче получить страховку за отпуск, испорченный внезапным банкротством туроператора и последовавшими за этим проблемами. Поможет им в этом Ростуризм, который получит право исключать таких операторов из реестра почти сразу после того, как только ему станет известно о невозможности организации выполнять свои обязанности.

Сейчас днём наступления страхового случая, по которому турист может требовать компенсацию, считается день, когда компания публично объявила о невозможности продолжать работу. По новым правилам, наступление страхового случая также может брать отчёт от дня, когда Ростуризм принял решение об исключении туроператора из реестра. Читайте по теме

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Соответствующие поправки Закон «Об основах туристской деятельности» Госдума планирует рассмотреть 22 мая в третьем чтении.

В Министерстве культуры, которое разработало законопроект, больше всего переживают за россиян, которые попали в сложную жизненную ситуацию за границей в связи с работой недобросовестных туроператоров. Такие туристы несут большие финансовые расходы, у них возникают сложности с визами и другие проблемы, отмечал замминистра культуры Александр Журавский. Предложенные правки должны помочь им легче справиться с возникшими трудностями.

Ряд изменений, предлагаемых в законопроекте, относится непосредственно к исполнителям услуг на туристическом рынке. Например, инициатива регулирует порядок наполнения резервного и фонда персональной ответственности туроператоров.

При этом туроператорам могут дать возможность размещать средства фондов на банковских счетах и зачислять туда же набежавшие проценты от размещения этих средств и оплачивать ими обслуживание счетов. Кроме того, авторы документа усовершенствовали процедуру внесения изменений в Реестр туроператоров. Ещё одно нововведение касается расширения обязанностей Ростуризма по части международных туристических мероприятий.

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