Никитин: горечь от неудачи в финале Кубка Гагарина - стимул для ЦСКА идти вперед

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости, Олег Богатов. Команда прошла непростой сезон КХЛ, а неудача в финале Кубка Гагарина станет хорошей мотивацией для лучшего выступления в будущем, заявил главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин.

ЦСКА в финале Кубка Гагарина уступил казанскому "Ак Барсу" со счетом 1-4. По итогам регулярного чемпионата КХЛ армейцы заняли второе место, уступив только СКА (Санкт-Петербург).

"Хотел бы поблагодарить руководство за доверие работать в таком великом клубе, как ЦСКА, - сказал Никитин на пресс-конференции. - Сезон был непростым и в эмоциональном, и в физическом плане. Мы его прошли, но горечь от поражения в финале остается. Для нас это стимул к движению дальше".

Оценивая поражение в финале от "Ак Барса", специалист отметил, что усталость игроков после тяжелой полуфинальной серии со СКА не стала причиной неудачи.

"Нам не хватило командного опыта против такой опытной команды, как "Ак Барс", - добавил Никитин. - Мы не смогли вовремя перестроиться против непривычного стиля игры. Но надо отметить, что мы играли против очень хорошего соперника".