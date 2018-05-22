«Нужно немедленно создавать кризисный штаб»: в Азовском море началось российское вторжение

Председатель Наблюдательного совета фонда «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко призывает украинцев обратить внимание государственных органов на то, что в Азовском море происходит начало российского вторжения.

По его мнению, нужна государственная позиция, адекватный ответ и кризисное реагирование. В противном случае — «доиграемся как в Крыму». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что предписание о запрете входа в район Азовского моря вблизи Бердянска в связи с стрельбами ЧФ РФ появился вечером 18 мая приблизительно в 21:16.

«Задержание судов, направлявшихся в/с Бердянску и Мариуполю начались 19.05 и продолжаются до сих пор. Никакой публичной реакции ни главнокомандующего, ни пограничников, ни дипломатического ведомства, ни МОУ — до сих пор нет», — отметил он.

Клименко добавил, что российские военные корабли и катера, используя соглашение от 2003 года, пройдут, куда хотят. При этом они будут формально использовать право мирного прохода.

«Если с нашей стороны не будет усиленного патрулирования, демонстрации намерений вытеснения российских катеров (благо опыт времен СССР есть), резкого обращения в РФ и мирового сообщества — это может быть началом аннексии Приазовья. Между тем на противоположном берегу, в Ейске, начались учения», — добавил он.

Пока действует Договор между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива — нет никакой 12-мильной зоны и государственной границы.

Надо немедленно денонсировать соглашение договор 2003 и позорные соглашения 1993 по рыболовству — за ними россияне могут вести «исследования рыбных запасов» в 100 м. от берега Геническа и Бердянска). Надо немедленно объявлять в Азове территориальное море, внутренние воды и исключительную морскую экономическую зону.

Но главное — это наращивание сил ВМС, ВСУ, ГНСУ и готовность этих сил к противостоянию с силами РФ. Нужно немедленно создавать кризисный штаб.

Нельзя исключать, что эта демонстрация врага в Азовском море — это отвлечение внимания от других направлений … То есть нельзя оставлять без внимания любой участок побережья — начиная от Вилково.