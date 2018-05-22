Нью-йоркскую фондовую биржу впервые за 200 лет возглавит женщина

Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE) впервые возглавит женщина. 67-м президентом биржи станет Стэйси Каннингем, сообщает The Wall Street Journal.

Сейчас она является операционным директором, но вскоре сменит на Томаса Фарли, который станет руководителем специализированной компании по целевым слияниям SPAC.

За всю историю существования, 226 лет, руководящие посты на Нью-Йоркской бирже практически не доставались женщинам. Как сообщает портал FastCompany, только в 1967 году на бирже появилась Мюриэль Сиберт. В 2002 году содиректором NYSE была назначена Кэтрин Кинни, но реальная власть была сосредоточена в руках генерального директора или президента.

Каннингем начала свою карьеру с должности летнего стажера на бирже в 1994 году. В 1996 году она уже стала специалистом NYSE, работающим с Bank of America Securities.