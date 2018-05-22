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Объект желания: кошелек Chanel


Добавлено: 22 май 2018 в 09:16, Категория: Шоу-бизнес
Объект желания: кошелек Chanel

Аксессуары Chanel — это всегда роскошно. Но если вы не фанаты чопорной классики, то это обновление аксессуарной линейки вас точно заинтересует. Креативный директор модного Дома Карл Лагерфельд представил серию кошельков в пастельных оттенках и в стиле покраски омбре. Для ценителей люкса дизайнер разработал сразу несколько размеров — кошелек на цепочке в виде клатча, стандартный кошелек и вариант для монет. Все аксессуары украшены фирменным логотипом и застежкой-молнией. Стоимость всей этой красоты, конечно же, внушительная. Но это вложение того стоит — ищите новинки в онлайн-магазине марки и в бутиках.








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Добавлено: 22 май 2018 в 09:16, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fashiontime

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