Объект желания: кошелек Chanel

Аксессуары Chanel — это всегда роскошно. Но если вы не фанаты чопорной классики, то это обновление аксессуарной линейки вас точно заинтересует. Креативный директор модного Дома Карл Лагерфельд представил серию кошельков в пастельных оттенках и в стиле покраски омбре. Для ценителей люкса дизайнер разработал сразу несколько размеров — кошелек на цепочке в виде клатча, стандартный кошелек и вариант для монет. Все аксессуары украшены фирменным логотипом и застежкой-молнией. Стоимость всей этой красоты, конечно же, внушительная. Но это вложение того стоит — ищите новинки в онлайн-магазине марки и в бутиках.













ТвитнутьКаталог стильной одежды, обуви и аксессуаров на fashiontime.ru