Около российской базы в Хмеймиме сбит беспилотник

Российские военные в Сирии сбили неизвестный беспилотник, летевший к их авиабазе Хмеймим. Пострадавших и ущерба нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя базы.

«Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы воздушная цель была уничтожена. Пострадавших или материального ущерба нет»,— пояснил представитель базы.

Российскими военными сбиты уже четыре беспилотника с прикрепленными к ним небольшими бомбами, этот дрон тоже нес на себе такой заряд, уточняет Сирийский информационный ресурс Muraselon.

В апреле уже сообщалось об атаках дронов на базу Хмеймим, с которыми успешно справились российские военные: беспилотники были сбиты на подлете.