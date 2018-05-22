Опубликованы редкие фото с церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились в часовне Святого Георгия при Виндзорском замке в минувший уик-энд.Молодожёны обрели титулы герцога и герцогини Суссекских. Они покинули часовню в сопровождении членов королевской семьи.На бракосочетание были приглашены 600 гостей. Порядка 2,6 тыс. человек собрались в окрестностях часовни, чтобы наблюдать за отъездом супружеской пары на карете в резиденцию Фрогмор-хаус, где пройдёт торжественный приём.Среди гостей – телеведущая Опра Уинфри, сэр Элтон Джон, Дэвид и Виктория Бекхэм, Джордж Клуни, теннисистка Серена Уильямс и другие знаменитости.СМИ опубликовали самые редкие и яркие фото с торжественного мероприятия.