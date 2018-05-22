Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Камбоджу

Сегодня отряд боевых кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц», «Адмирал Виноградов» и среднего морского танкера «Печенга» с неофициальным визитом прибыл в порт Кампонгсаом (Камбоджа).

В рамках первого дня визита предусмотрены посещения командованием отряда российских кораблей генерального директора порта, губернатора провинции Преахсиануквиль, мэра города Сиануквиль, а также командира военно-морской базы Реам. Планируется, что корабли посетит Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Королевстве Камбоджа Дмитрий Цветков.

Корабли отряда будут открыты для посещения местными жителями и военнослужащими Вооруженных сил Камбоджи. В период захода пройдут совместные спортивные соревнования российских и камбоджийских моряков, а также состояться автобусные экскурсии для личного состава ОБК ТОФ по историческим местам города Сиануквиль.

Визит российских кораблей в Камбоджу продлится до 26 мая.