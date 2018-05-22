Парламентарии призвали британское правительство ужесточить санкции против россиян

Международный комитет Палаты общин парламента Великобритании выступил за расширение санкций против лиц, связанных с Кремлем. Такую позицию комитет обозначил в опубликованном на сайте британского парламента докладе «Московское золото: российская коррупция в Великобритании».

«Несмотря на сильную риторику, президент [России Владимир] Путин и его союзники смогли продолжить свои дела, скрывая и отмывая коррумпированные активы в Лондоне», — указывается в докладе. По мнению комитета Палаты общин, эти активы прямо или косвенно поддерживают кампанию Путина по подрыву международных связей Великобритании.

В докладе предложено придерживаться последовательной стратегии в отношении России и использовать все финансовые инструменты для противодействия «российской агрессии».