«Парламентская газета» поддержала межвузовскую олимпиаду по журналистике

Московский государственный лингвистический университет показал лучший результат на межвузовской олимпиаде «СМИ и актуальные проблемы международного гуманитарного права». Представители этого вуза одержали победу в командном зачёте, а также завоевали два призовых места: «золото» получила студентка Ксения Гаврилова, а «бронзу» — Дарья Тишкова.

«Серебро» межвузовской олимпиады досталось студентке Московского педагогического государственного университета Дарье Павловой. Представители Института журналистики, коммуникации и медиаобразования при этом вузе также заняли второе место в командном зачёте. Третье командное место поделили студенты Академии гражданской защиты МЧС (Химки) и Московского института культуры (Химки).

Читайте по теме

Путин поздравил студентов МГУ с победой на Международной олимпиаде по программированию

Олимпиада проходила на базе Института журналистики, коммуникации и медиаобразования Московского педагогического государственного университета в апреле. В ней приняли участие будущие журналисты, пиарщики и юристы из девяти российских вузов: Академии гражданской защиты МЧС России, Военного института Минобороны России, Института мировых цивилизаций, Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Международного юридического института, Московского государственного лингвистического университета, Московского государственного института культуры, Московского гуманитарного университета, Московского педагогического государственного университета. Итоги Олимпиады подвели 17 мая.

Олимпиада прошла при поддержке «Парламентской газеты», региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в России, Белоруссии и Молдавии, Московского городского отделения Союза журналистов России, Союза журналистов Москвы, РОО «Ассоциация исследователей деятельности информационных служб и средств массовой информации» («ЛидТерра»), Коллегии адвокатов Москвы «ТАМИР», журнала войск Национальной гвардии России «На боевом посту».

Валерия Козлова

Яндекс.Дзен

Над позициями украинских силовиков в Донбассе подняли флаг США

«Единая Россия» составит рейтинг депутатов

Криптовалюту признают имуществом