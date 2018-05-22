Парубий назвал возможную дату рассмотрения законопроекта об Антикоррупционном суде

Верховная Рада может начать рассмотрение законопроекта об Антикоррупционном суде 23 мая. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает РБК-Украина.

«Мое мнение, мое личное мнение — завтра выходить и рассматривать. Такая моя личная позиция. И определяться уже в зале. Но я проведу консультации со всеми главами фракций для того, чтобы мы смогли выйти на согласованную позицию», — сказал Парубий.

Ранее Парубий заявил, что создание Антикоррупционного суда может отсрочить рост тарифов.

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