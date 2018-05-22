Первое появление Меган Маркл и принца Гарри на публике после свадьбы: фото

Принц Чарльз, Камилла Паркер-Боулз и Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри вновь в центре внимания! Пока в сети продолжают обсуждать подробности свадьбы герцогов Сассекских, сами они веселятся на садовой вечеринке Garden Party в Букингемском дворце.

Традиционно мероприятие проводится для патронажных организаций принца Чарльза, а в этом году вечеринка была приурочена еще и к 70-летию, которое сын королевы Елизаветы II отметит в ноябре.

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Меган Маркл и принц Гарри

Для первого официального мероприятия в качестве супруги принца Гарри Меган выбрала платье бренда Goat за почти 800 долларов, шляпку Philip Treacy, серьги Vanessa Tugendhaft и клатч Wilbur & Gussie.

К слову, сотрудники Goat уже сообщили о падении своего сайта — буквальное через несколько минут после сегодняшнего появления Меган на публике поклонницы Маркл устремились в интернет-магазин марки, чтобы пополнить свои гардеробы идентичным нарядом.

Меган Маркл

Garden Party, разумеется, посетил и сам принц Чарльз, компанию которому составила его супруга Камилла Паркер-Боулз.

Камилла Паркер-Боулз и Меган Маркл

Принц Гарри, принц Чарльз, Камилла Паркер-Боулз, Меган Маркл

Принц Гарри

Фотографиями с читателями NEWSTES.RU поделился блогер boo_10.