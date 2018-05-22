Первое заседание нового кабмина прошло без пяти министров

На первом заседании нового российского правительства не присутствовали пять министров. Как сообщает РИА Новости, в заседании не принимали участие глава Минобороны Сергей Шойгу, руководитель Минпромторга Денис Мантуров, глава Минкультуры Владимир Мединский, министр экономического развития Максим Орешкин и министр энергетики Александр Новак.

Агентство сообщает, что Шойгу находится с рабочим визитом в Ташкенте, скорее всего, остальные члены нового кабмина также в отъезде. Орешкин и Новак, видимо, находятся в Сочи.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев после доклада главы Минфина Антона Силуанова о бюджете на 2018 год отметил стеснительность новых членов кабмина и молчаливость уже опытных.

«Пожалуйста, коллеги, какие у вас соображения? Кто бы что хотел сказать. Тишина. Стеснительные пока. Ну, а старослужащие могут что-то сказать, нет?» — поинтересовался премьер. Однако замечаний к докладу Силуанова так и не последовало.