Песков призвал не верить слухам о неудачных тестах российских ракет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщение о провальных испытаниях российской ракеты на ядерном двигателе предложил верить президенту Владимиру Путину.

«Слушайте президента Российской Федерации и верьте ему», — заявил Песков «Ведомостям».

Ранее источники CNBC сообщили, что новая ракета с ядерной установкой и неограниченным радиусом действия четырежды проваливала тесты. Испытания проводились по настоянию кремлевских чиновников, несмотря на заявление конструкторов, что оружие еще не готово, утверждали собеседники телеканала.