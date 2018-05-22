Показать меню
Актуально
Огненный котёл в Дамаске: ВКС РФ, танки, артиллерия и спецназ в жестоких боях с - 21:34 Огненный котёл в Дамаске: ВКС РФ, танки, артиллерия и спецназ в жестоких боях с ИГИЛ (ВИДЕО) Сколько стоит свадебное платье Меган Маркл? - 21:35 Сколько стоит свадебное платье Меган Маркл? Кадыров не считает, что за нападением на церковь в Чечне стоит ИГ* - 21:42 Кадыров не считает, что за нападением на церковь в Чечне стоит ИГ* У Счетной палаты возникли вопросы к «Росатому» - 21:48 У Счетной палаты возникли вопросы к «Росатому» Cambridge Analytica начала процедуру банкротства - 21:49 Cambridge Analytica начала процедуру банкротства На Красной площади 3 тысячи школьников вступили в пионеры - 21:49 На Красной площади 3 тысячи школьников вступили в пионеры Львовский нардеп возмутилась русской речью одесских полицейских (ВИДЕО) - 22:00 Львовский нардеп возмутилась русской речью одесских полицейских (ВИДЕО) Что подарили Дональд и Мелания Трамп принцу Гарри и Меган Маркл? - 22:06 Что подарили Дональд и Мелания Трамп принцу Гарри и Меган Маркл? Виктория и Дэвид Бекхэмы на королевской свадьбе - 22:06 Виктория и Дэвид Бекхэмы на королевской свадьбе Досрочные выборы в местные органы власти в Молдавии завершились без нарушений - 22:07 Досрочные выборы в местные органы власти в Молдавии завершились без нарушений "Новая Ванга" предсказала России несчастливый год и смертельный вирус с Востока - 22:21 Рэп-музы: как выглядят и чем занимаются возлюбленные российских рэперов - 22:55 Рэп-музы: как выглядят и чем занимаются возлюбленные российских рэперов Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович объявил об уходе со своего поста - 23:28 Главный тренер В Германии призвали покончить с «ледниковым периодом» в отношении России - 23:34 В Германии призвали покончить с «ледниковым периодом» в отношении России Когда может использоваться технология печати на футболках? - 00:21 Когда может использоваться технология печати на футболках? Скандал в Прибалтике обрушил позиции президента Литвы Дали Грибаускайте - 00:27 Скандал в Прибалтике обрушил позиции президента Литвы Дали Грибаускайте
» » Платформа «Россия — страна возможностей» поможет проектам взлететь - эксперт

Платформа «Россия — страна возможностей» поможет проектам взлететь - эксперт


Добавлено: 22 май 2018 в 20:02, Категория: Россия
Платформа «Россия — страна возможностей» поможет проектам взлететь - эксперт

Президент подписал указ о создании автономной некоммерческой организации, которая станет единой платформой для волонтерских, образовательных и социальных начинаний.

Название автономной некоммерческой организации - «Россия — страна возможностей», такое же, как у форума, прошедшего в середине марта, на котором и предложили создать платформу. Как рассказала в беседе с ИА «Политика Сегодня» президент «Рыбаков фонд» (одного из основных его участников) Елена Ульянова, форум стал уникальной площадкой, которая впервые объединила бизнес, общественные организации, благотворительные фонды, социальные проекты на одной платформе.

«У нас была возможность не только общаться, но интегрировать и дополнять проекты, — рассказала Ульянова. — Когда принимали решение о создании организации, был мощный мозговой штурм на тему: что сегодня необходимо для того, чтобы проекты, большинство которых имеют социальную направленность, могли объединиться разными структурами?».

В указе президента РФ, опубликованном на сайте правовой информации, сказано, что новая организация нужна для «создания условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан». Если проще, объясняет Ульянова, то в создающейся организации помогут сделать так, чтобы ваш проект полетел. 

«Идей много, а чтобы их реализовать, нужны серьезные возможности, в том числе административные. Это хорошо, если проекты поддержат серьезные участники», — отметила Ульянова.

С запуском АНО появится единый системный механизм, который обеспечит слаженную работу социальных лифтов. Организация будет помогать реализовывать не только новые проекты, но сохранять и развивать уже существующие успешные инициативы.  

Флагманским проектом площадки является кадровый конкурс «Лидеры России». В этом году в нем участвовали почти 200 тысяч человек. 60 из них уже получили должности в региональных и федеральных органах государственной власти (вплоть до заместителей министров и сотрудников администрации президента РФ), также назначены на ключевые посты в бизнес-структурах Во втором сезоне участников будет еще больше, уверены организаторы. 

Активно развивается в нашей стране движение «Молодые профессионалы, Вордскиллс Россия» - официальный оператор международного некоммерческого движения WorldSkills International, миссия которого — повышение стандартов подготовки кадров. В следующем году в Казани пройдет чемпионат мира по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс». Кроме того, планируется провести конкурс «Билет в будущее». Организаторы движения намерены добиться того, чтобы успешное участие в соревнованиях  Вордскиллс засчитывалось бы в качестве профессионального экзамена на производстве.  

Еще один проект в области профмастерства -  «Амбилимпикс» -  для людей с инвалидностью. В движении участвует 48 стран, Россия присоединилась в 2014 году. На сегодня в проекте заняты все регионы России, проведено 127 региональных и 3 национальных чемпионата. 

Проект, призванный помочь выпускникам вузов, «Профстажировка» планирует расширить перечень партнеров для организации стажировок и развития инициативы.  

Проект «Бизнес-навигатор МСП» помогает сориентироваться в том, какой бизнес лучше открыть в конкретном городе, что для этого необходимо сделать. Система помогает составлять примерный бизнес-план, рассчитывать спрос на товары и услуги и даже подскажет, сколько конкурентов вокруг. Можно получить информацию о государственных и муниципальных организациях, куда можно обратиться за помощью,о  бесплатных образовательных программах и специальных кредитных продуктах. К концу 2018 года на портале будет зарегистрировано около одного миллиона фирм, компаний и ИП.

Поддержать предпринимателей призван образовательный проект «Мастера России». 

Акция «Благодарю», созданная, чтобы передавать слова благодарности от человека к человеку, планирует выйти за границы России и работать с Русскими домами за рубежом. 

В этом году на платформе появится новый масштабный проект - конкурс «Доброволец России» - для авторов социально-значимых проектов, неравнодушных и ответственных людей. 

И это далеко не все инициативы. Начинаний становится все больше, а масштабы существующих увеличиваются. Создаваемая АНО «Россия – страна возможностей» призвана помочь повышать качество предлагаемых идей, всесторонне поддерживать их, а также формировать единую базу талантов. 


Материалы по теме:

Путин подписал указ о создании НКО «Россия — страна возможностей»
Число участников платформы «Россия - страна возможностей» возрастет — Кириенко
Кириенко презентовал проекты платформы «Россия — страна возможностей». СКАН
Путин подписал указ о создании Российского фонда культуры
Добавлено: 22 май 2018 в 20:02, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
“В Украине реализуют беспрецедентную реформу по борьбе с коррупцией”, - советник Порошенко

“В Украине реализуют беспрецедентную реформу по борьбе с коррупцией”, - советник Порошенко

«Спасти от верной смерти» — Олег Царев выступил с открытым обращением против депортации бывшего министра ДНР на Украину

«Спасти от верной смерти» — Олег Царев выступил с открытым обращением против депортации бывшего министра ДНР на Украину

В Музее Победы прошел гала-концерт «Звезда спасения»

В Музее Победы прошел гала-концерт «Звезда спасения»

Хайди Клум и Том Каулитц провели время вдвоем на яхте в Каннах

Хайди Клум и Том Каулитц провели время вдвоем на яхте в Каннах

Новости России
еще новости
Платформа «Россия — страна возможностей» поможет проектам взлететь - эксперт

Платформа «Россия — страна возможностей» поможет проектам взлететь - эксперт

Около 2,3 тысячи человек осудили за коррупцию в первый квартал 2018 года

Около 2,3 тысячи человек осудили за коррупцию в первый квартал 2018 года

Маразм крепчает. Аксенов призвал не реагировать на угрозы об уничтожении моста в Крым

Маразм крепчает. Аксенов призвал не реагировать на угрозы об уничтожении моста в Крым

После смертельного ДТП с двумя погибшими в Крыму возбудили дело

После смертельного ДТП с двумя погибшими в Крыму возбудили дело

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Первое появление Меган Маркл и принца Гарри на публике после свадьбы: фото

Первое появление Меган Маркл и принца Гарри на публике после свадьбы: фото

Томас Маркл вышел из больницы и жалеет о том, что пропустил свадьбу дочери

Томас Маркл вышел из больницы и жалеет о том, что пропустил свадьбу дочери

Что Меган Маркл подарила Кейт Миддлтон?

Что Меган Маркл подарила Кейт Миддлтон?

Кэти Перри считает, что у Кейт Миддлтон платье было лучше, чем у Меган Маркл

Кэти Перри считает, что у Кейт Миддлтон платье было лучше, чем у Меган Маркл

Новости политики
еще новости
В начале лета может быть принят закон об Антикоррупционном суде, - Геращенко

В начале лета может быть принят закон об Антикоррупционном суде, - Геращенко

Предав Украину Европа останется один на один с РФ, - журналист

Предав Украину Европа останется один на один с РФ, - журналист

Член Союза писателей России рассказал, в каком случае изменения в РФ возможны

Член Союза писателей России рассказал, в каком случае изменения в РФ возможны

Решение Трампа возымело внезапный эффект: Евросоюз предложил России сотрудничество

Решение Трампа возымело внезапный эффект: Евросоюз предложил России сотрудничество

Новости экономики
еще новости
Грубейшая ошибка: Болгария оказалась образцом ошибочного поведения с Россией

Грубейшая ошибка: Болгария оказалась образцом ошибочного поведения с Россией

США лишили Россию важнейшего источника доходов 

США лишили Россию важнейшего источника доходов 

К 30 рассчитаются: в ЛДПР предложили оформлять ипотеку с детства

К 30 рассчитаются: в ЛДПР предложили оформлять ипотеку с детства

Порошенко рассказал, на что тратятся

Порошенко рассказал, на что тратятся "деньги Януковича"

Новости общества
еще новости
В Минобороны России создан первый научный взвод робототехники

В Минобороны России создан первый научный взвод робототехники

В Министерстве здравоохранения анонсировали изменения, которые могут коснуться каждого украинца

В Министерстве здравоохранения анонсировали изменения, которые могут коснуться каждого украинца

Министры обороны России и Узбекистана возложили цветы к могиле Ислама Каримова в Самарканде

Министры обороны России и Узбекистана возложили цветы к могиле Ислама Каримова в Самарканде

Захарченко отдал судьбоносный приказ – ВСУ не смогли взять Горловку, понеся большие потери

Захарченко отдал судьбоносный приказ – ВСУ не смогли взять Горловку, понеся большие потери

Происшествия
еще новости
В Дебальцево при взрыве в автобусе пострадали дети, есть жертва

В Дебальцево при взрыве в автобусе пострадали дети, есть жертва

Резонансное ДТП в Челябинске попало на видео: толпа едва не линчевала пьяного виновника аварии

Резонансное ДТП в Челябинске попало на видео: толпа едва не линчевала пьяного виновника аварии

Стрельба на западе ФРГ по живым мишеням: двое убиты

Стрельба на западе ФРГ по живым мишеням: двое убиты

«Ошибочка вышла»: в США военный вертолет сбросил боеприпасы на крышу школы

«Ошибочка вышла»: в США военный вертолет сбросил боеприпасы на крышу школы

Новости Украины
еще новости
«Власти ДНР» назвали имена раненых в результате взрыва в Дебальцево

«Власти ДНР» назвали имена раненых в результате взрыва в Дебальцево

Террористы «ИГИЛ» намерены устроить теракт в центре Киева

Террористы «ИГИЛ» намерены устроить теракт в центре Киева

Из-за аномальной жары в Пакистане погибли 65 человек

Из-за аномальной жары в Пакистане погибли 65 человек

Главарь «ДНР» выступит «свидетелем» по делу о «преступлениям» Порошенко

Главарь «ДНР» выступит «свидетелем» по делу о «преступлениям» Порошенко

Мировые новости
еще новости
Названа неожиданная опасность чистоты в доме

Названа неожиданная опасность чистоты в доме

Ученые нашли новое применение винограду

Ученые нашли новое применение винограду

Ученые обнаружили бесценный календарь древних индейцев

Ученые обнаружили бесценный календарь древних индейцев

Иран пригрозил США судом из-за заявлений Помпео

Иран пригрозил США судом из-за заявлений Помпео




Лента новостей
В Канаде сняли на видео падение неопознанного космического объекта, уверены уфологи - 20:21 В Канаде сняли на видео падение неопознанного космического объекта, уверены уфологиВзрыв автобуса в Дебальцево — установлена причина - 20:06 Взрыв автобуса в Дебальцево — установлена причинаПлатформа «Россия — страна возможностей» поможет проектам взлететь - эксперт - 20:02 Платформа «Россия — страна возможностей» поможет проектам взлететь - экспертКэти Перри считает, что у Кейт Миддлтон платье было лучше, чем у Меган Маркл - 19:49 Кэти Перри считает, что у Кейт Миддлтон платье было лучше, чем у Меган МарклВ Дебальцево при взрыве в автобусе пострадали дети, есть жертва - 19:28 В Дебальцево при взрыве в автобусе пострадали дети, есть жертваФИФА закрыла все дела о применении допинга российскими футболистами - 19:28 ФИФА закрыла все дела о применении допинга российскими футболистамиАстероид-нарушитель оказался выходцем из другой планетной системы - 19:28 Астероид-нарушитель оказался выходцем из другой планетной системыДума отклонила законопроект о выдаче водительских прав с 16 лет - 19:28 Дума отклонила законопроект о выдаче водительских прав с 16 летЭрмитаж подал иск к Пирумову на 856 млн рублей - 19:27 Эрмитаж подал иск к Пирумову на 856 млн рублейБинбанк и «Открытие» сообщили о сделках с признаками вывода активов - 19:27 Бинбанк и «Открытие» сообщили о сделках с признаками вывода активовНью-йоркскую фондовую биржу впервые за 200 лет возглавит женщина - 19:27 Нью-йоркскую фондовую биржу впервые за 200 лет возглавит женщинаТеррористы «ИГИЛ» намерены устроить теракт в центре Киева - 19:20 Террористы «ИГИЛ» намерены устроить теракт в центре КиеваПервое появление Меган Маркл и принца Гарри после свадьбы: фото - 19:14 Первое появление Меган Маркл и принца Гарри после свадьбы: фотоСелену Гомес заметили с новым парнем? - 19:07 Селену Гомес заметили с новым парнем?
Последние новости
Лучший снайпер УНИКСа в Единой лиге ВТБ Смит пропустит первый матч плей-офф - 21:21 Лучший снайпер УНИКСа в Единой лиге ВТБ Смит пропустит первый матч плей-офф Первое появление Меган Маркл и принца Гарри на публике после свадьбы: фото - 21:20 Первое появление Меган Маркл и принца Гарри на публике после свадьбы: фото В Минобороны России создан первый научный взвод робототехники - 21:13 В Минобороны России создан первый научный взвод робототехники Крымский мост прошел чин освящения - 20:57 Крымский мост прошел чин освящения В Росстате зафиксировали сокращение численности населения России - 20:56 В Росстате зафиксировали сокращение численности населения России Госдума одобрила повышение стоимости голоса избирателя на выборах президента - 20:56 Госдума одобрила повышение стоимости голоса избирателя на выборах президента Глава Facebook отчитался Европарламенту о безопасности пользователей - 20:56 Глава Facebook отчитался Европарламенту о безопасности пользователей В Министерстве здравоохранения анонсировали изменения, которые могут коснуться каждого украинца - 20:55 В Министерстве здравоохранения анонсировали изменения, которые могут коснуться каждого украинца Кудрин рассказал об участии в разработке новейшего оружия - 20:55 Кудрин рассказал об участии в разработке новейшего оружия Трамп подтвердил готовность отказаться от встречи с Ким Чен Ыном - 20:55 Трамп подтвердил готовность отказаться от встречи с Ким Чен Ыном Томас Маркл вышел из больницы и жалеет о том, что пропустил свадьбу дочери - 20:48 Томас Маркл вышел из больницы и жалеет о том, что пропустил свадьбу дочери Что Меган Маркл подарила Кейт Миддлтон? - 20:48 Что Меган Маркл подарила Кейт Миддлтон? «Власти ДНР» назвали имена раненых в результате взрыва в Дебальцево - 20:41 «Власти ДНР» назвали имена раненых в результате взрыва в Дебальцево
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"