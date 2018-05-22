Президент подписал указ о создании автономной некоммерческой организации, которая станет единой платформой для волонтерских, образовательных и социальных начинаний.

Название автономной некоммерческой организации - «Россия — страна возможностей», такое же, как у форума, прошедшего в середине марта, на котором и предложили создать платформу. Как рассказала в беседе с ИА «Политика Сегодня» президент «Рыбаков фонд» (одного из основных его участников) Елена Ульянова, форум стал уникальной площадкой, которая впервые объединила бизнес, общественные организации, благотворительные фонды, социальные проекты на одной платформе.

«У нас была возможность не только общаться, но интегрировать и дополнять проекты, — рассказала Ульянова. — Когда принимали решение о создании организации, был мощный мозговой штурм на тему: что сегодня необходимо для того, чтобы проекты, большинство которых имеют социальную направленность, могли объединиться разными структурами?».

В указе президента РФ, опубликованном на сайте правовой информации, сказано, что новая организация нужна для «создания условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан». Если проще, объясняет Ульянова, то в создающейся организации помогут сделать так, чтобы ваш проект полетел.

«Идей много, а чтобы их реализовать, нужны серьезные возможности, в том числе административные. Это хорошо, если проекты поддержат серьезные участники», — отметила Ульянова.

С запуском АНО появится единый системный механизм, который обеспечит слаженную работу социальных лифтов. Организация будет помогать реализовывать не только новые проекты, но сохранять и развивать уже существующие успешные инициативы.

Флагманским проектом площадки является кадровый конкурс «Лидеры России». В этом году в нем участвовали почти 200 тысяч человек. 60 из них уже получили должности в региональных и федеральных органах государственной власти (вплоть до заместителей министров и сотрудников администрации президента РФ), также назначены на ключевые посты в бизнес-структурах. Во втором сезоне участников будет еще больше, уверены организаторы.

Активно развивается в нашей стране движение «Молодые профессионалы, Вордскиллс Россия» - официальный оператор международного некоммерческого движения WorldSkills International, миссия которого — повышение стандартов подготовки кадров. В следующем году в Казани пройдет чемпионат мира по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс». Кроме того, планируется провести конкурс «Билет в будущее». Организаторы движения намерены добиться того, чтобы успешное участие в соревнованиях Вордскиллс засчитывалось бы в качестве профессионального экзамена на производстве.

Еще один проект в области профмастерства - «Амбилимпикс» - для людей с инвалидностью. В движении участвует 48 стран, Россия присоединилась в 2014 году. На сегодня в проекте заняты все регионы России, проведено 127 региональных и 3 национальных чемпионата.

Проект, призванный помочь выпускникам вузов, «Профстажировка» планирует расширить перечень партнеров для организации стажировок и развития инициативы.

Проект «Бизнес-навигатор МСП» помогает сориентироваться в том, какой бизнес лучше открыть в конкретном городе, что для этого необходимо сделать. Система помогает составлять примерный бизнес-план, рассчитывать спрос на товары и услуги и даже подскажет, сколько конкурентов вокруг. Можно получить информацию о государственных и муниципальных организациях, куда можно обратиться за помощью,о бесплатных образовательных программах и специальных кредитных продуктах. К концу 2018 года на портале будет зарегистрировано около одного миллиона фирм, компаний и ИП.

Поддержать предпринимателей призван образовательный проект «Мастера России».

Акция «Благодарю», созданная, чтобы передавать слова благодарности от человека к человеку, планирует выйти за границы России и работать с Русскими домами за рубежом.

В этом году на платформе появится новый масштабный проект - конкурс «Доброволец России» - для авторов социально-значимых проектов, неравнодушных и ответственных людей.

И это далеко не все инициативы. Начинаний становится все больше, а масштабы существующих увеличиваются. Создаваемая АНО «Россия – страна возможностей» призвана помочь повышать качество предлагаемых идей, всесторонне поддерживать их, а также формировать единую базу талантов.