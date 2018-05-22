Покупка квартиры в новом доме

Жилье в новостройке – это отличная покупка, ведь здесь современной планировка, выбор лучших дизайнерских решений, льготы по ипотеке и многое другое. Рассмотрим преимущества, которые дает покупка квартиры в новостройке.

Во-первых, новостройки Санкт-Петербурга имеют отличные квартиры, где использованы современные технологии и дизайн. Архитектурная среда сейчас значительно лучше. Небольшие компактные квартиры в прошлом. Сейчас строительные проекты рассчитаны на человека будущего и его нужды.

Второй особенностью можно считать комфортные условия, которые создаются для жизни. Сюда входит удобная планировка, собственное отопление, отличное утепление фасадов и прочее. Не будет необходимости в капитальном ремонте через пару лет, поскольку такие квартиры строят, продумывая каждую деталь.

Третье – это приемлемые цены и льготные программы ипотечного кредитования от крупнейших российских банков. Чаще всего крупная покупка квартиры делается с привлечением ипотеки. Есть государственная поддержка молодых семей, скидки от самих банков или застройщиков. Таким образом, покупка квартиры становится с каждым годом все доступнее и для граждан с невысоким уровнем дохода.

Законность покупки квартиры в новостройке – это четвертое преимущество. Оно основано на том, что вы станете первым хозяином данного жилья. Без труда вы сможете продать ее или сдать. Есть варианты приобретения в рассрочку.

На этапе проектирования у будущего владельца квартиры есть возможность сделать планировку самому. Человек решит сам как расположатся комнаты в его новой квартире.

Дизайн квартиры также можно сделать по своему вкусу: оригинальные цветовые и световые решения, совмещение балкона с гостиной, барная стойка на кухне и прочие современные решения.

Приятное дополнение к квартире – это инфраструктура нового микрорайона. Садики, школы, больницы, кафе, магазины, спортивные и детские площадки, стоянки – все это немаловажная часть нашей жизни.

Ну и не будем забывать, что любая недвижимость – это отличное вложение денег, которое в будущем принесет только прибыль.