Пол Фентон назначен генеральным менеджером клуба НХЛ "Миннесота"

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Американец Пол Фентон занял пост генерального менеджера "Миннесоты Уайлд", сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.

Фентон подписал с "Миннесотой" долгосрочный контракт. На посту генерального менеджера клуба он сменил Чака Флетчера, уволенного в апреле.

Предыдущие 20 сезонов Фентон работал в "Нэшвилл Предаторз", последние 12 из которых в качестве ассистента генерального менеджера.

В нынешнем сезоне "Миннесота" в серии первого раунда плей-офф НХЛ уступила "Виннипег Джетс".