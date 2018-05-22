Полиция задержала пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил «Интерфаксу» о задержании пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш.

«Она поехала в отдел полиции к Руслану (ведущий YouTube-канала "Навальный Live" Руслан Шаведдинов) с доверенностью на его защиту, и ее задержали», — сказал юрист.

По словам Жданова, задержанным инкриминируется организация несанкционированного митинга в Москве 5 мая «Он нам не царь!». В ходе протестной акции по официальным данным были задержаны около 300 человек. Ее организаторы сообщают о 500 задержанных.

Алексей Навальный был арестован Тверским судом Москвы на 30 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия.

Приехала в ОВД Тверское (как защитник, есть доверенность на Руслана), меня тоже задержали

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 22 мая 2018 г.