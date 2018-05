Политический сионизм как инструмент управления США

Для того чтобы понять, каким образом израильское лобби смогло настолько изменить Америку, нужно рассмотреть его историю. Эта история – путь тайного, подпольного и незаконного проникновения израильского лобби во все общественные и государственные структуры. Произраильское движение было нацелено практически на все значительные сектора американского общества. Оно работало над вовлечением американцев в трагические, ненужные и глубоко дорогостоящие войны, доминировало в Конгрессе в течение десятилетий, определяло, какие кандидаты могут стать серьезными претендентами на пост президента США, и навязывало фанатизм целому народу, его религии и культуре.

Израильское лобби в США - это лишь верхушка более старого и гораздо большего айсберга, известного как «политический сионизм», международного движения, которое началось в конце 19 века с целью создания еврейского государства. Важность Соединенных Штатов для этого движения была признана с самого начала. Один из основателей политического сионизма, Макс Нордау, написал через несколько лет после конференции в Базеле, что (Maccabaean, том. 7 (1904). Cohen «Americanization of Zionism», 1).

Первая организация сионистов «Совет делегатов американских израильтян» появилась в США в 1861 году, а ее первой целью была блокировка поправки в Конституцию США, объявляющей американцев христианской нацией. В 1870 году Совет делегатов лоббировал действия Конгресса против Румынии, где произошли еврейские погромы с «тысячами жертв». Председатель Сенатского Комитета по международным отношениям предположил, что цифры могут быть преувеличены, но под давлением правления Совета Сенат приказал Комитету обсудить этот вопрос с Государственным Департаментом. В конце концов, оказалось, что общее число убитых было нулевым. (Goldberg, «Jewish Power», стр. 98-99). Рассел Уоррен и Сара Хейс Тротт в книге «The Power Peddlers: How Lobbyists Mold America's Foreign Policy» (Garden City, NY: Doubleday, 1977, стр. 284) пишут, что история лоббирования в США со стороны как американских, так и иностранных евреев началась в середине 19 века.

Эмма Лазарус, чьи стихи написаны на статуе Свободы, являлась главным израильским пропагандистом в конце 19 века. А первый флаг Израиля, согласно книге Джонатана Д. Сарна «Евреи Бостона», был создан в Бостоне в 1891 году. Как пишет David G. Dalin в книге «At the Summit: Presidents, Presidential Appointments and Jews» в 1887 году президент Гровер Кливленд назначил послом в Турции еврея из-за важности Палестины, которая тогда принадлежала Турции, для сионистов. В дальнейшем каждый президент, как республиканец, так и демократ, следовал этому правилу в течение следующих 30 лет. Посольство в Турции тогда стало считаться квазиеврейским доменом, а политика США относительно этого государства рассматривалась именно через призму интересов палестинских евреев.

К началу 1890-х годов организации, пропагандирующие сионизм, уже существовали в Нью-Йорке, Чикаго, Балтиморе, Милуоки, Бостоне, Филадельфии и Кливленде. Решения Всемирного конгресса сионистов в Базеле, в котором приняли участие четыре американца, дали этому движению большой импульс, стимулируя сионистскую деятельность в американских городах с большим еврейским населением. В 1897-98 годах сионисты основали множество дополнительных обществ по всему Востоку и среднему Западу. В 1898 году в Нью-Йорке они организовали первую ежегодную конференцию американских сионистов, где образовали Федерацию американских сионистов (FAZ).

К 1910 году число сионистов в США приблизилось к 20 000 и включало юристов, профессоров и бизнесменов. Американский сионизм становился движением, к которому начали прислушиваться конгрессмены, особенно в восточных городах. К 1914 году было образовано еще несколько Сионистских групп, включая Хадассу, женскую Сионистскую организацию. К 1918 году их было 200 000, а к 1948 году - миллион.

С самого образования сионисты стали захватывать и продвигать свои программы в СМИ. Это касалось не только англоязычных, но и СМИ на иврите и идиш. К 1923 году каждая Нью-Йоркская газета на идиш, кроме одной, была Сионисткой. Тираж Yiddish dailies к 1927 году достиг 535 000 экземпляров.

В 1912 году известный еврейский американский адвокат Луи Брандейс, который должен был стать судьей Верховного Суда, стал сионистом. В течение двух лет он стал главой центрального комитета Сионисткой организации. Именно он вместе с другим Верховным судьей США Феликсом Франкфуртером создал лоббистскую сеть для продвижения интересов сионистов в Палестине. Причем методы достижения этих целей были скрытыми и незаконными. Когда сам Франкфуртер стал судьей Верховного Суда, он использовал аналогичные методы, создавая свою собственную сеть учеников в различных учреждениях США и работая через эту сеть для реализации своих собственных целей. А цели были разнообразные, от сионистских до попыток вовлечения США в войну против Германии. Еще обучаясь в Гарварде, Франкфуртер на средства Якова Шиффа создал систему, которая в течение следующих 25 лет формировала умы целых поколений самых элитных студентов - юристов страны.

Основным тайным лоббистским органом, включающим в себя еврейскую элиту Америки, стало общество Parushim (Фарисеи), которое отделилось от Гарвардского общества Menorah. Сара Шмидт в книге «The Parushim: A Secret Episode in American Zionist History» пишет, что Parushim – это тайная партизанская организация, которая влияла на политику США анонимно. Питер Гроуз в книге «Israel in the Mind of America» утверждал, что Брандейс использовал Parushim в качестве источника частных интеллектуальных кадров, рабочей силы для различных заданий в государственных и общественных органах США. Набирались амбициозные молодые люди, в большинстве из Гарварда, продвигалась их карьера, и они в дальнейшем становились проводниками интересов Сионистского движения.

, - писал Гроуз.

Сара Шмидт в своей книге приводит процесс инициализации в «братство Парушим». Сначала кандидата информируют:

После этого кандидат произносит клятву:

Гроуз в своей книге описывает методы членов Парушим, которые происходили тайно и тихо: .

В дальнейшем члены Братства стали работать во всех государственных правительственных структурах, юридических, экономических, образовательных организациях, СМИ, культуре, кинематографе и различных общественных организациях. Именно с подачи членов Парушим после Второй мировой войны в США был окончательно принят Закон о Лоббировании, до этого значительно ограничивающийся Франклином Рузвельтом.

И сразу же после его смерти возник и самый масштабный и позорный факт лоббирования за всю историю США. Как написал в своей книге «Conspiracy of the Six-Pointed Star» писатель-христианин и радиоведущий Текс Маркс, известный лоббист, сионист, бизнесмен и сторонник Израиля Авраам Файнберг за признание Соединенными Штатами государства Израиль в 1948 году дал президенту Трумэну взятку в размере $2 млн стодолларовыми купюрами. Этот факт в дальнейшем подтвердили недавно опубликованные архивы ФБР, и он в дальнейшем определил всю американскую политику в отношении Израиля. Маркс утверждает, что в дальнейшем по приказу Трумэна были убиты известные противники Израиля министр обороны Джеймс Форрестол и генерал Джордж Паттон.

По приказу Трумэна также были сброшены атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки, что привело к их разрушению и сотням тысяч жертв. И если Хиросима был промышленным и оборонным городом, то в Нагасаки не было никаких военных заводов, частей и инфраструктуры. Зато Нагасаки был преимущественно христианским городом, воротами христианства в Японию, которые надолго захлопнулись после ядерной бомбардировки.

К 1981 году только в Вашингтоне было зарегистрировано 7 000 лоббистских организаций. При демократах в 1990-2000 года лоббистская деятельность была несколько ограничена, но сейчас в США лоббизм переживает ренессанс. Сейчас Американская лига лоббистов толерантно переименована в Ассоциацию профессионалов по связям с органами власти.

