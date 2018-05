Пользователи бойкотируют Netflix из-за Барака Обамы

Онлайн-кинотеатр обвиняют в предвзятости в связи с подписанием контракта с экс-президентом США Бараком Обамой и его женой.

Пользователи возмущены излишней политизированностью проекта и полагают, что телешоу четы Обама будут ангажированы. Клиенты видеосервиса активно выражают недовольство в социальных сетях.

And the #1 reason to cancel Netflix...Barack and Michelle Obama. https://t.co/y19g327dpI

— BooBoo Nyc (@BooBooNyc) 21 мая 2018 г.

Владельцы подписки на Netflix не первый раз выражают недовольство политикой компании. В марте пользователи раскритиковали решение о назначении бывшего посла ООН в США Сьюзан Райс в совет директоров компании.

Основатель сервиса Рид Хастингс также известен критикой Дональда Трампа.