Порошенко: «Северный поток-2» должен быть остановлен

Проект «Северный поток-2» должен быть остановлен. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

«Северный поток-2 не является экономическим проектом, вредит европейскому единству и должен быть остановлен как вредный не только для Украины, но и для всей Европы», — написал Порошенко.

«Північний потік-2» не є економічним проектом, шкодить європейській єдності і має бути зупинений як шкідливий не лише для України, а й для всієї Європи

— Петро Порошенко (@poroshenko) 22 мая 2018 г.

Ранее Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию с «Северным потоком-2».

Фото: УНИАН