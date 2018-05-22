После смертельного ДТП с двумя погибшими в Крыму возбудили дело

В результате ДТП с участием трех автомобилей в Крыму погибли два человека, в том числе годовалый ребенок, и еще два человека пострадали.

Об этом в ночь на вторник сообщается на сайте Следственного комитета РФ. Там же отмечается, что виновником смертельной аварии стал выезд на встречную полосу движения автомобиля Mercedes, за рулем которого находился сотрудник ГИБДД.

В частности, сообщается, что авария произошла на трассе «Ялта-Севастополь-Гаспра» в результате того, что старший инспектор ДПС из Ялты, который находился в состоянии алкогольного опьянения, в свободное от работы время допустил выезд на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль КIА и продолжил движение, столкнувшись также с автомобилем ВАЗ.

В результате, в автомобиле КIA погибла женщина-водитель и ее пассажир – ребенок в возрасте одного года. При этом пострадали два человека – еще один пассажира КIA и восьмилетний ребенок, ехавший в автомобиле ВАЗ.

По факту произошедшего в отношении сотрудника ГИБДД, управлявшего автомобилем Mercedes, возбуждено уголовное дело. В настоящее время он задержан. Следствие решает вопрос о назначении авто-технической судебной экспертизы и о предъявлении задержанному обвинения и избрании ему меры пресечения