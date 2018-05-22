Предав Украину Европа останется один на один с РФ, - журналист

По мнению немецкого журналиста Ричарда Херцингера, Ангела Меркель не смогла занять жесткую позицию в отношении РФ.Вместо этого канцлер Германии пыталась получить какие-то уступки от президента Российской Федерации в отношении строительства "Северного потока-2".Журналист считает, что в сложившейся ситуацию, ради небольшой выгоды, Европа может полностью отвернуться от Украины.В таком решение скрывается достаточно серьезная опасность, так как Украина выступает в роли сдерживающего фактора, принимающего на себя большую часть российской агрессии.