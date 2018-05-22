Предок всех плацентарных млекопитающих питался насекомыми

Кристофер Эмерлинг (Christopher Emerling) из Университета Калифорнии в Беркли и Университета Монпелье и его соавторы, сравнив гены хитиназы у различных видов млекопитающих, пришли к выводу, что общий предок всех плацентарных млекопитающих, живущий около 66 миллионов лет назад, питался насекомыми.

Хитиназы – это многочисленная группа ферментов, способных разлагать хитин, из которого, в частности, состоят покровы тела насекомых. У человека есть один работающий ген хитиназы и еще три нефункциональных гена из-за накопившихся мутаций. В исследовании Эмерлинга и его коллег в поисках генов хитиназы были изучены геномы 107 видов планцентарных (то есть не яйцекладущих и не сумчатых) млекопитающих, от землероек и мышей до слонов и китов. Гены хитиназы нашлись у большинства видов, но часто они находятся в нерабочем состоянии, а бывает, что и вовсе фрагментарны. Чем большую часть рациона животного составляют насекомые, тем больше у него действующих генов хитиназы. Среди рекордсменов оказался восточный долгопят (Tarsius tarsier) с острова Сулавеси. У него действуют целых пять генов, ответственных за синтез разных хитиназ. Также по пять генов хитиназы имеется у других специализирующихся на питании насекомыми видов, например, у трубкозубов и некоторых броненосцев.

Сюрпризом стало то, что панголин, хоть и питается насекомыми, имеет лишь один ген хитиназы. Возможно, предки панголинов были хищными животными и утратили часть генов, отвечающих за хитиназу. У зубров, гиббонов и одногорбых верблюдов осталось по одному гену хитиназы, а тигры, носороги и белые медведи лишились их совсем.

Видимо, пять генов хитиназы имелись и у общего предка всех плацентарных млекопитающих. Это весомый довод в пользу гипотезы о том, что этот вид питался насекомыми. «Мы смотрим на геномы, и они рассказывают ту же историю, что и окаменелости: мы полагаем, что эти животные были насекомоядными, а затем динозавры вымерли, и после исчезновения этих крупных плотоядных и травоядных рептилий млекопитающие начали менять свою диету», – рассказывает Кристофер Эмерлинг.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances.