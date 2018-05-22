Президент Узбекистана и глава Минобороны России обсудили реформы в Вооруженных силах республики

В Ташкенте состоялась встреча Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу и президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева.

«Нам надо было в свое время определиться вообще с военной стратегией, доктриной, руководством Минобороны. Я хотел, чтобы вы ознакомились с нашими новыми видениями и теми реформами, которые мы стараемся делать за короткое время. Как у нас произошли вот эти перемены, что за ними стоит», –– сказал Шавкат Мирзиёев в начале беседы с главой российского военного ведомства.

На этом протокольная часть встречи закончилась.

После этого Шавкат Мирзиёев и Сергей Шойгу проговорили более часа за закрытыми дверями.