Прилепин: Украина получит не Горловку, а море слёз

Известный писатель и заместитель командира батальона спецназа Армии ДНР Захар Прилепин назвал самонадеянными планы ВСУ по захвату Горловки и Донецка.

В эфире «Национальной службы новостей» Прилепин заявил, что Киеву не удастся реализовать свои планы по захвату Горловки.

«На горловском направлении они (военнослужащие ВСУ — прим. ред.) уже который день устраивают провокации, ведут обстрелы. Для них это стратегически важная цель и они хотели бы ее (Горловку) захватить.

Справятся ли они с этим? Я не уверен. Никто ничего не будет сдавать. Мало ли, что они говорят. Они уже четыре года говорят, что мы все сдадим, однако до сих пор никто ничего не сдал и сдавать не собирается.