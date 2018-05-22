Прокуратура заняла первое место в рейтинге доверия опрошенных россиян

В результате проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опроса выяснилось, что 48% опрошенных россиян доверяют прокуратуре, и обратятся туда в случае нарушения их гражданских прав. О максимальном доверии этой силовой структуре заявили 67% опрошенных представителей бизнеса.

О доверии МВД сообщили 21% участников опроса и 53% предпринимателей.

В суд готовы обратиться 14% респондентов, в ФСБ — 11%, в Следственный комитет — 9%, Росгвардию — 5%, Федеральную службу судебных приставов —3%. Рейтинг бизнесменов выглядит по-другому — СКР (7%), ФСБ (3%), ФССП (2%) и Росгвардия (1%).

Социологи сообщили, что о существовании Росгвардии впервые услышали 15% участников опроса.

Самый высокий балл доступности (3,99 из 5 возможных) и скорости реакции на запросы бизнесмены присвоили прокуратуре, самый низкий (3,44) — МВД.

Самым известным руководителем силовой службы признан (28% и 55% соответственно) и у опрошенных россиян, и у бизнесменов, генпрокурор РФ Юрий Чайка. Главы МВД и ФСБ Владимир Колокольцев (28% и 55% соответственно) и Александр Бастрыкин ( 22% и 43% соответственно) заняли второе и третье места.

«На мой взгляд, коррупция везде, коррупцией пронизаны все наши структуры. Где больше [коррупции], а где меньше, я не знаю, здесь, я думаю, [госструктуры] могут конкурировать друг с другом, везде плохо. С прокуратурой граждане не сталкиваются на ежедневной основе, с МВД сталкиваются на улице, на трассах, поэтому, естественно, здесь доверия меньше. Прокуратура у нас известна своей свирепостью, поэтому, если кого нужно засудить, здесь прокуратура достаточно неплохой орган. Но насчет справедливости — здесь есть вопросы», — заявил РБК член Совета по правам человека при президенте Николай Сванидзе.

Опрос ВЦИОМ проводился методом телефонного интервью среди 2 тысяч граждан России старше 18 лет и 500 представителей различных отраслей бизнеса. Погрешность не превышает 2,2%.