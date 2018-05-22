Путин и Золотов рассказали о событиях августа 1991 года

В фильме «Дело Собчака» президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что выступил в августе 1991 года на стороне Бориса Ельцина, и назвал эти события «попыткой переворота». С рабочими материалами к фильму, снятому экс-кандидатом в президенты РФ Ксений Собчак, удалось ознакомиться РБК. 15 мая картину представили в Каннах, 12 июня она выйдет в российский прокат.

Работавший тогда председателем комитета по внешним связям мэрии Ленинграда Владимир Путин вынужден был выбирать между поддержкой президента Бориса Ельцина и Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), куда входил председатель КГБ СССР Владимир Крючков.

«С одной стороны, я работал с Анатолием Собчаком, и он был на стороне действующей власти, на стороне Ельцина и так далее. А с другой стороны — попытка вот этого переворота, и силовые структуры, они были на стороне тех, кто это осуществлял; я не мог быть там и там одновременно», — рассказал Путин, добавив, что выбор для себя сделал и решил не «метаться туда-сюда».

«Я должен чувствовать себя, во-первых, уверенно. И поэтому в данной ситуации самое правильное для меня — написать рапорт и уйти в отставку, на что он мне сказал: "Хорошо, так и сделайте. Я позвоню Крючкову"», — пояснил президент.

Мэр Петербурга позвонил Крючкову, и рапорт был подписан.

В фильме «Дело Собчака» директор Росгвардии Виктор Золотов, служивший в то время в охране Ельцина, рассказал, как Борис Николаевич из опасений репрессий приказал увезти его семью из Москвы.

«[Я] понимал, что мы погибнем там, естественно. Я сказал еще ребятам, что максимум мы продержимся минут 20, не больше», — вспомнил Золотов. Он добавил, что Ельцин из опасения за жизнь женщин секретариата отправил их домой.

«Надо сказать, Борис Николаевич был такой достаточно холодный, бледный, не хочу сказать, что испуганный, нет, конечно, просто сама обстановка [странная]», — вспомнил глава Росгвардии.

В фильме «Дело Собчак» своими воспоминаниями поделились дочь и зять Бориса Ельцина — Татьяна и Валентин Юмашевы, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, мать Ксении Собчак Людмила Нарусова, руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин, председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс, экс-глава службы безопасности президента Александр Коржаков и многие другие люди, знавшие экс-мэра Петербурга.