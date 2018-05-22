Путин подписал указ о создании НКО «Россия — страна возможностей»

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании автономной некоммерческой организации (НКО) «Россия — страна возможностей». С документом можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.

Организация займется созданием условий для повышения социальной мобильности и обеспечением личностной и профессиональной самореализации граждан.

Управление делами президента станет учредителем организации, администрация президента будет назначать руководителей НКО и надзирать за ее деятельностью. Финансирование будет поступать из федерального бюджета, добровольных имущественных взносов, пожертвований и других источников.