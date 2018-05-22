Решение Трампа возымело внезапный эффект: Евросоюз предложил России сотрудничество

Посол ЕС в России Маркус Эдерер заявил, что России и Евросоюзу необходимо вместе искать решение вопроса по «иранской ядерной сделке».

К вопросам, которые Европа готова обсуждать с Россией посол также отнёс проблемы экологии.

Напомним, соглашение по иранской ядерной программе было принято шестью странами – это Россия, США, Британия, Франция, Китай, Германия. 8 мая Дональд Трамп объявил о выходе США из сделки, что, по мнению других стран, недопустимо. Кроме этого, Вашингтон возобновил действие санкций против Ирана.