Ревизор. Магазины - 2 сезон, 14 выпуск, Белая Церковь (21.05.2018)

Добавлено: 22 май 2018 в 08:21 ,

Ревізор. Магазини 2 сезон 14 серия Белая Церковь последний выпуск 21 мая. Команда проекта проверила центральный рынок, а именно молочный павильон. Он оставил неоднозначное впечатление. Продукции в продаже значительно больше, чем указано в справках лаборатории, а молоко продают в уже использованных пластиковых бутылках. Наталья Кудряшова проверила гастроном Продукты в Белой Церкви. Здесь хранят просроченный на два года сок, продают гнилье и запрещенную домашнюю консервацию. А продукты лежат рядом с тосолом и машинным маслом. Далее ведущая провела ревизию в магазине Велмарт в Белой Церкви. Товарное соседство на складе нарушено. Рыба лежит на полу в грязной луже, а икра хранится при завышенной температуре.















