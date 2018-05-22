Ритейлеры допустили рост цен из-за закона о контрсанкциях

Представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявил, что принятый Госдумой закон о контрсанкциях может негативно повлиять на цены в ритейле. Торговым сетям придется потратиться на усиление мер внутреннего контроля и проведение проверок, управление рисками от потенциально возможных штрафных санкций.

«Безусловно, мы как ассоциация очень обеспокоены, обескуражены и возмущены подходом, который демонстрирует наше государство в части ответов на санкционные меры антироссийские. Эти контрсанкции, безусловно, создают дополнительное негативное экономическое воздействие на торговлю, оказывают давление, совершенно неконструктивное. Больше всего огорчает, что эти санкции продуцируются и формулируются внутри страны. То у нас была внешняя какая-то история, то теперь внутренняя. Между молотом и наковальней оказывается бизнес, в том числе розничная торговля»,— цитирует «Интерфакс» представителя АКОРТ.

В ассоциации нет американских юрлиц, поэтому санкции затронут ритейл только косвенно. Косвенное воздействие может оказать опасность внесения в черный список неамериканских компаний, которые нарушают принятые санкции и осуществляют существенные сделки с запрещенными контрагентами».

Представитель АКОРТ уточнил, что еще один риск связан с менеджментом неамериканских компаний с гражданством США.

Напомним, в соответствии с принятым законом могут быть введен запрет на ввоз лекарственных препаратов, сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции из

США и других иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, российских физических и юридических лиц.