Стартовало новое воскресное шоу «Пламя любви» которое открывала в роли ведущей моя Принцесса. Я даже представить не могу, на сколько это тяжело. Новое шоу, формат которого не понятен был ещё никому. Представляете, какой груз ответственности лежал на плечах Марины, плюс ко всему она была на сцене ещё и совершенно одна. На мой взгляд справилась она на все 100. Она у меня большая умница и красавица. Я безумно её люблю, горжусь и уважаю. Человек, который ничего не боится и готов работать над любой задачей, любой сложности, с уверенностью на успех. Кто смотрел ? Как вам Мариша в роли ведущей?
АктуальноСМИ узнали о возобновлении запусков «Сатаны» со спутниками - 12:21 Акционерам Tesla посоветовали снять Маска с поста главы совета директоров - 12:21 Настоятель храма в Грозном раскрыл детали нападения боевиков - 12:21 Люка Бессона обвинили в изнасиловании - 12:22 «Ренова» вернула кредиты на 1 млрд долларов - 12:23 Умер глава LG Group Ку Бон Му - 12:23 Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы на вечеринку после свадьбы - 12:27 Военнослужащие авиабазы «Кант» навестили мать героиню в День матери Кыргызстана - 12:49 В России резко упали цены на iPhone - 12:54 В финале ЧМ-2018 по хоккею сыграют Швеция и Швейцария - 12:56 Пришла пора Западу «купить» Россию, названа цена - 13:06 Синоптики пообещали москвичам потепление до 20 градусов - 13:14 Турчинов: Мы помешаем планам РФ по реставрации «совка» в Украине - 13:21 Карателя, не подавшего руку Порошенко, уложили лицом в асфальт на футболе и - 13:55 Мосийчук: Мне подарили изданный в России экземпляр «Mein Kampf» - 14:02 Первое в мире государство на воде появится через четыре года - 14:05 Россияне заняли весь пьедестал на ЧМ по спортивным танцам - 14:48
Новости » Шоу-бизнес » Роман Капаклы гордится Мариной Африкантовой
Роман Капаклы гордится Мариной Африкантовой
Добавлено: 22 май 2018 в 11:13, Категория: Шоу-бизнес
Материалы по теме:
Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 22 май 2018 в 11:13, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
Добавить комментарий
Популярное на сегодняеще новости
Шоу и победители Billboard Music Awards 2018: триумф Эда Ширана, эмоциональная речь Келли Кларксон и дуэт Агилеры и Ловато
Новости Россииеще новости
Новости шоу-бизнесаеще новости
Новости политикиеще новости
Новости экономикиеще новости
Новости обществаеще новости
Происшествияеще новости
Новости Украиныеще новости
Мировые новостиеще новости
Лента новостей
Эксперт пообещал Киеву «наказание» за угрозы взорвать Крымский мост - 11:02 Королевская семья в сборе: первое официальное фото со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл - 11:00 Военные РФ поучаствуют в параде ко Дню Первой Республики в Армении - 10:56 Киев признал возможным обмен главы РИА Новости Украина на Сенцова - 10:50 «АвтоВАЗ» отказался от Lada Priora и Granta - 10:49 Борис Джонсон посулил ужесточение антироссийских санкций после Brexit - 10:49 Путин и Золотов рассказали о событиях августа 1991 года - 10:49 Ройзман заявил о продолжении политической карьеры после отставки - 10:49 Около российской базы в Хмеймиме сбит беспилотник - 10:49 «Всё возможно»: Киев не исключил обмена главы РИА Новости Украина на Сенцова - 10:27 Анастасия Гизерская рассказала о съемках с Егором Кридом в клипе “Миллион алых роз” - 10:21 22 мая газета ВВО «Суворовский натиск» отмечает 75-летний юбилей - 10:20 Виктор Литвинов рассуждает о неудачах - 10:07 Валерий Коровин: Президент идет на эшафот - 10:06
Последние новости
«АвтоВАЗ» снимает с производства популярные модели Lada - 12:06 Кэти Перри подтвердила свои отношения с Орландо Блумом: "Мое сердце несвободно" - 12:00 Политический сионизм как инструмент управления США - 11:56 ВСУ будут наступать на Донбасс по американской концепции (ДОКУМЕНТЫ) - 11:55 На Марсе в одном из кратеров замечен «японский герой» – НАСА - 11:48 Более ста тысяч лет назад кашалоты пролезли сквозь бутылочное горлышко - 11:43 СМИ назвали условие выдачи Абрамовичу британской визы - 11:42 В РЖД предложили вносить дебоширов в «черный список» - 11:42 Дума приняла закон о контрсанкциях - 11:42 МЧС сообщило о ликвидации пожара на полигоне в Удмуртии - 11:42 В Госсовете Крыма отреагировали на предложение уничтожить Крымский мост - 11:41 Министр обороны России провел в Ташкенте переговоры со своим узбекским коллегой - 11:27 Украинские светофоры будут работать «по европейским стандартам» - 11:21