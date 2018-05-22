Роман Капаклы гордится Мариной Африкантовой

Стартовало новое воскресное шоу «Пламя любви» которое открывала в роли ведущей моя Принцесса. Я даже представить не могу, на сколько это тяжело. Новое шоу, формат которого не понятен был ещё никому. Представляете, какой груз ответственности лежал на плечах Марины, плюс ко всему она была на сцене ещё и совершенно одна. На мой взгляд справилась она на все 100. Она у меня большая умница и красавица. Я безумно её люблю, горжусь и уважаю. Человек, который ничего не боится и готов работать над любой задачей, любой сложности, с уверенностью на успех. Кто смотрел ? Как вам Мариша в роли ведущей?