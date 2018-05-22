Россия оценила ответ на введение пошлин США в полмилиарда долларов

Ответные ограничения российской стороны в отношении товаров из США оцениваются в сумму до 537,6 млн долларов, что эквивалентно ущербу от ограничений США для российского экспорта стали и алюминия, говорится в уведомлении РФ в адрес Всемирной торговой организации. Об этом сообщает «Интерфакс».

23 марта вступил в силу указ президента США Дональда Трампа о введении импортных пошлин на сталь по ставке 25%, на алюминий — 10%.

В Минэкономразвития уточнили, что американская сторона отказалась от консультаций с Москвой в рамках ВТО. В ответ на это Москва уведомила ВТО о возможности введения ответных мер против Вашингтона.