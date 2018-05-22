Ройзман отказался баллотироваться в мэры Москвы

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, объявивший об уходе в отставку, заявил, что не собирается выставлять свою кандидатуру на предстоящих 9 сентября выборах градоначальника столицы, сообщает «Интерфакс».

Ройзман отметил: «Думаю, что там найдутся достойные люди. Но должен предупредить москвичей, что посыплются как чертики из табакерки. (...) Пока реальных кандидатов вижу двоих: Собянин и Яшин».

Ройзман также заявил: «Я не проигрывал ни одних выборов и не могу идти на выборы, которые проиграю. Но самое главное другое. Я считаю, что мэром Москвы, да и любого города, должен быть человек, который там родился и вырос. Это очень важно, потому что, когда тебя мама в этом городе за ручку водила, и ты знаешь, как это было, ты будешь беречь этот город».

Кроме того, Ройзман допустил, что выразит поддержку какому-либо из кандидатов в мэры Москвы: «Я смотрю со стороны, буду смотреть, кто ведет себя достойно, у кого какая программа. Вполне возможно, что у меня сторонники есть, может я кого-то поддержку, но пока я внимательно смотрю».