Ройзман заявил о продолжении политической карьеры после отставки

Заявивший о своей отставке мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил РИА Новости, что имеет «самые разнообразные» планы на свою дальнейшую политическую карьеру и уверен, что будет востребован.

Ройзман еще раз подчеркнул, что причиной его отставки, объявленной 22 мая, является закон об отмене прямых выборов мэра.

«Несмотря на то, что 90% граждан были против, несмотря на то, что многотысячный митинг собрался, этот закон приняли. Я считаю, что этот закон откровенно не конституционный, он идет во вред Екатеринбургу, во вред жителям. После этого было предложено городской думе внести поправки в устав города. Поскольку я считаю, что это прямой обман населения, я отказался вносить эти поправки и ушел в отставку», — объяснил Ройзман.

Ранее, сообщая о своей отставке, Евгений Ройзман уже отмечал, что закон об отмене выборов мэра противоречит Конституции и именно этот факт стал причиной его ухода.