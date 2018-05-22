Ройзман заявил об уходе с поста главы Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что уходит в отставку с поста градоначальника, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Причиной такого решения Ройзман назвал принятие закона о непрямых выборах мэра Екатеринбурга. Напомним, 3 апреля Заксобрание Свердловской области утвердило новую схему избрания главы города — депутаты будут выбирать его из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

Ройзман отметил: «Принят, на мой взгляд, закон, который противоречит Конституции, противоречит федеральным законам и противоречит интересам города Екатеринбурга. Это закон об отмене прямых выборов мэра. Требуется внести поправки в устав, чтобы легитимизировать заведомо антиконституционный закон. Я отказался это делать и подал в отставку. Все, все решения приняты».

22 мая горсовет Екатеринбурга должен принять поправки в городской устав, которые приведут его в соответствие региональному законодательству.