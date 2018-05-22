СМИ: ЦСКА рассматривает кандидатуры Блатта и Ясикявичюса на замену Итудису

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Московский баскетбольный клуб ЦСКА рассматривает кандидатуры Дэвида Блатта и Шарунаса Ясикявичюса на замену главному тренеру команды Димитрису Итудису, сообщает Sportando со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Ясикявичюс во главе литовского "Жальгириса" на прошлой неделе обыграл ЦСКА в матче за третье место "Финала четырех" Евролиги.

Блатт, который в настоящее время возглавляет турецкий клуб "Дарюшшафака", в 2012 году привел мужскую сборную России к бронзовым медалям Олимпийских игр, также у него есть опыт работы в московском "Динамо".