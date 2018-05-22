СМИ: Москалькова посетит осужденных в США россиян

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что международные организации не реагируют должным образом на ущемление прав граждан РФ в других государствах.

В интервью газете «Известия» она заявила. что в условиях сокращения численности российских дипломатов она рассмотрит возможность личного посещения россиян, находящихся в американских тюрьмах.

Москалькова заявила, что в связи с ущемлением прав россиян за рубежом она неоднократно обращалась в ООН и Совет Европы, однако пока не заметила существенных перемен в данном вопросе.

Омбудсмена также беспокоит ситуация вокруг граждан РФ, которые были похищены спецслужбами США на территории третьих стран или экстрадированы в обход международно-правовых норм.