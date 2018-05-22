СМИ назвали условие выдачи Абрамовичу британской визы

Власти Великобритании требуют от российского бизнесмена Романа Абрамовича раскрыть источники происхождения его состояния — только в случае выполнения этого условия ему будет выдана британская виза, пишет The Telegraph.

Напомним, ранее стало известно, что Абрамовичу не продлили визу после истечения срока действия предыдущей — из-за этого бизнесмен не смог присутствовать на триумфальном для его футбольного клуба «Челси» финале чемпионата Англии.

Источники утверждают, что для продления визы Абрамовичу придется доказать, что его состояние было получено легальным путем, хотя это не означают, что в отношении бизнесмена ведется расследование.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данная ситуация может быть примером недружественного отношения к российскому бизнесу.