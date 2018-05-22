СМИ рассказали о согласии Шувалова возглавить Внешэкономбанк

20 мая президент РФ Владимир Путин предложил бывшему первому вице-премьеру Игорю Шувалову занять должность руководителя Внешэкономбанка (ВЭБ). Как сообщили The Bell собственные источники, он принял предложение российского лидера.

Один из собеседников издания утверждает, что о назначении Шувалова будет объявлено 22 мая. Другой сообщает, что сведений никаких пока нет, как и «подписанной бумаги».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментировать сообщения о возможном назначении Шувалова отказался, напомнив, что Кремль кадровые решения не комментирует.

Шувалов как первый вице-президент входил в наблюдательный совет ВЭБ. После десяти лет в правительстве в новый кабмин Игорь Шувалов не вошел.

Российские СМИ сообщали, что он может войти в руководство МГУ, возглавить «Роснано» или Центробанк.

Сам Шувалов заявлял, что будет рад любой работе, которую ему даст президент.

На пост первого вице-премьера вместо Шувалова премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил назначить министра финансов Антона Силуанова.